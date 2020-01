Spoilers: saiba quem matará Gabriel no final de ‘O Sétimo Guardião’

Ainda temos duas semanas até chegar nos derradeiros momentos de ‘O Sétimo Guardião‘, mas detalhes finais dos últimos capítulos já vazaram na internet. E lembra que o autor Aguinaldo Silva havia prometido matar alguém importante no desfecho? Pelo visto ele não estava mentindo, pois Gabriel (Bruno Gagliasso) está com os dias contados na novela das nove.

Segundo as informações publicadas pelo site Notícias da TV, no último capítulo de ‘O Sétimo Guardião’ teremos uma invasão à mansão arquitetada pelo vilão Olavo (Tony Ramos). Ao ver o revólver de Laura (Yanna Lavigne) apontado para sua amada Luz (Marina Ruy Barbosa), Gabriel não pensará duas vezes e pulará na frente da garota, levando o tiro.

Veja também



As últimas palavras do ex-guardião mor da fonte de Serro Azul serão para Júnior (José Loreto), pedindo para ele ficar com Luz. Porém, isso não quer dizer que Luz terminará a novela com alguém, muito pelo contrário. Ela deve dispensar Júnior e sairá de Serro Azul para estudar Arqueologia. No final da novela, anos depois, ela retornará à cidade para criar um museu.

Aguinaldo Silva já havia deixado clara sua intenção de matar ou Gabriel ou Júnior no final da novela. A declaração veio em meio às confusões envolvendo o nome de José Loreto e Marina Ruy Barbosa, envolvidos em um assunto particular nos bastidores da novela.