Sorocaba se desequilibra em show e vai parar no hospital

O cantor e compositor Sorocaba, que faz dupla com Fernando, levou um susto no último sábado (20), em São Paulo. Quando ele cantava em cima de um equipamento cenográfico, utilizado para andar por cima do público, desequilibrou-se e caiu. Por sorte, o acidente não teve graves proporções. Rapidamente, o sertenajo se levantou e retomou o show.

Segundo a assessoria de imprensa da dupla, Sorocaba teve apenas uma luxação e deverá evitar esforços nos próximos 15 dias. A agenda de Fernando&Sorocaba será cumprida normalmente.