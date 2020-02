Sophie Charlotte: “Fazer o papel principal é dar mais um passo”

Sophie Charlotte, que vive Amora em Sangue Bom

A gente até estranha quando descobre que Sophie Charlotte tem apenas 23 anos. Há três anos, a atriz namora o ator Malvino Salvador, 14 anos mais velho que ela. E está em sua quinta novela, Sangue Bom, agora como protagonista. “Estamos morando

juntos há quase um ano, mas sem alarde”, comenta Sophie, ao ser questionada sobre casamento. Mesmo com esse currículo, ela faz questão de afirmar que está sempre aprendendo: na carreira, no relacionamento e com o assédio da mídia. Amadurecer é assim, né?

Amora lida bem com a fama em Sangue Bom. Como é na vida real?

A Amora tem uma relação complexa com o mundo das celebridades porque ela foi menina de rua, viveu em orfanato e foi adotada por uma atriz que a tornou celebridade. Então, ela está aprendendo a lidar com seu fã-clube, o assédio e todo o poder que a fama traz.

Você aprendeu a lidar com o assédio?

Aos 23 anos, aprendo todos os dias. Essa relação é feita pelos dois lados: por quem é famoso e por quem faz notícia. Os dois lados têm que aprender.

Você é parecida em algo com sua personagem?

Temos várias questões parecidas: a Amora tem essa máscara de mulher forte mas, no fundo, ela é frágil. E também é leve, bem-humorada.

Você gostou do seu novo corte de cabelo?

Ter cabelo curto é maravilhoso! O corte me ajudou a criar a personagem, porque me vi de uma maneira nova. Malvino não disse nada, mas acho que ele gostou.

Como lidam com a exposição do relacionamento na mídia?

É um aprendizado constante. Na novela, a Amora procura no Maurício [Jayme Matarazzo] um pacote perfeito, planeja a vida pensando naquilo que as pessoas acham. Já comigo é diferente, vivo minha vida com o Malvino, mas claro que fico feliz quando me deixam mais sossegada, em paz.

A Amora é vilã?

Eu acho que ela é um pouco de tudo. Mas gosto de personagens contraditórios, que têm problemas e são questionados por suas ações. O público vai concordar e discordar dessa personagem. Como acontece com todo mundo na vida real.

Como está sendo viver a protagonista da novela?

[Abre um sorriso largo] Estou feliz! Vejo isso de maneira leve, como mais um passo na minha carreira. Sonho chegar aos 80 anos e lembrar da Amora com carinho, como um dos personagens importantes na minha vida profissional.