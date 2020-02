Sophie Charlotte fala sobre o desafio de contracenar com o atual namorado e com o ex

“Está tudo bem entre a gente!”, garante Sophie

Ela tem apenas 22 anos, mas já é praticamente uma veterana. Com sete anos de carreira e oito trabalhos no currículo, Sophie Charlotte volta ao horário nobre da Globo em Fina Estampa. Mas diferente da Joyce, que viveu em Páginas da Vida (2006), agora tem uma personagem central.

Completamente dedicada ao trabalho, ela não anda com muito tempo para mais nada, além do estudo de suas cenas. E nem mesmo a saia justa de ter que contracenar com o atual namorado, Malvino Salvador, e o ex, Caio Castro, no mesmo núcleo e ainda fazer cenas calientes com Marco Pigossi a tiram do foco. “O interesse de todo mundo ali é a cena! Isso é o mais importante”, confirma a bela nascida em Hamburgo (Alemanha), criada em Niterói (Rio de Janeiro) e, hoje, uma atriz do mundo.

Como você traduz a Maria Amália?

Estou muito feliz. Ela é uma personagem muito solar, alto-astral, que tenta manter a família unida. Amália batalha para que dê tudo certo, para que a mãe seja muito feliz, quer ver a família bem. Está vivendo essa primeira paixão pelo Rafael, em que tudo é muito bonito. Estou adorando contracenar com o Marco Pigossi, de ter ele como meu par. Ele é um ator maravilhoso e a gente já vem de duas novelas anteriores, mas que não contracenávamos (Caras & Bocas e Ti-Ti-Ti) e agora estamos concretizando essa vontade de dividir a cena. Amália é tão bacana e bem construída, que me dá a possibilidade de criação em muitos níveis.

Na trama, você faz uma personagem bem apaixonada. E na vida real também tem esse perfil?

A gente acaba sempre emprestando uma coisa que é nossa para todos os personagens, mesmo quando é uma megera, como a Stéfany (de Ti-Ti-Ti), porque a gente descobre outros lados. A função do ator é esta: trabalhar construindo personagens, então, saio do estúdio ainda com essa sensação gostosa. É um brilho no olhar que eu estou tentando prazer para a Amália.

Você contracena com Malvino Salvador e Caio Castro. Caio é um ex-namorado e Malvino, o atual. E ainda tem feito cenas bem quentes com o Marco Pigossi. Como é lidar com essa situação?

A partir do momento em que eu entro no estúdio, estou ali trabalhando, então, tento ser o mais profissional possível. Além do que, o interesse de todo mundo ali é a cena! Todos nós estamos para o capítulo, para contar a história… Isso é o mais importante. Na hora em que a gente entra para gravar, ainda mais contracenando com Lília Cabral, tudo o que você quer é dar o seu melhor. Estou muito focada no trabalho. Mas está tudo bem entre a gente. Tudo ótimo mesmo.



E como está sendo dividir a cena com uma atriz como Lília Cabral?

Cada cena com ela é uma aula. Lília consegue transmitir pelo olhar tudo o que está se passando no universo da personagem. E são poucos os que conseguem fazer isso e ela é um desses. Já tive cena em que me emocionei sem estar preparada pra isso, por causa dos olhos dela. Lília sempre me surpreende. Ela é uma atriz completa, do humor ao drama. E todas as escalas que estão no meio ela domina e maneja muito bem. Então, é uma aula! Estar com ela nos bastidores, ver como ela trata as pessoas… Somos uma equipe, é um trabalho coletivo. Lília mostra muito respeito pela profissão e isso é fundamental para mim.

Amália é seu primeiro grande papel numa novela das 9. É mais difícil de fazer do que uma de outro horário?

Quando comecei a gravar, estava mais ansiosa e numa expectativa por causa do núcleo, com quem eu ia contracenar, por ter uma direção que eu ainda não conhecia, já que esse é o meu primeiro trabalho com Wolf Maya. Estava nesse sentido ainda chegando. Só senti mesmo o que representa uma trama das 9 quando começaram as baterias de entrevistas de divulgação da novela. O interesse da imprensa é outro, o peso é diferente e é normal que seja assim, então, estou tentando manter meus pés no chão e rezando para dar tudo certo.