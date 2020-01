Num primeiro olhar, o look Sophie Charlote é super comum. Sim, seria se ela não fosse atenta à moda. Até o jeito como a atriz carrega a bolsa mostra que ela está ligada nas tendências mundo afora. Usara bolsa na transversal virada pra frente é a nova mania entre as fashionistas no street style e Sophie sabe disso. Além é claro, a deixa mais livre e confortável para segurar o bebê.

Estilosa, Sophie arremata o look básico com sandálias com amarrações. Por isso, a barra do jeans dobrada.