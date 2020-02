Sophie Charlotte conta que já foi rejeitada em testes de novela

Sophie Charlotte: de cantora de casamento a estrela da novela das 21h

Foto: TV Globo/Divulgação

Reprovada oito vezes no mesmo teste, a estrela de pés tortos já foi até cantora de casamentos. Saiba um pouco maus da vida de Sophie Charlotte.

Oito vezes não

Nascida em Hamburgo, na Alemanha, Sophie, aos 11 anos – já morando no Brasil – sabia o que queria da vida: ser atriz! Aliás, foi com essa idade que ela começou a fazer testes para entrar em Malhação (Globo). No entanto, até ser aprovada para viver Angelina, na temporada 2008 da trama adolescente, ela foi rejeitada oito vezes. “Em alguns momentos, achei que aquilo não era para mim. Estabeleci uma meta: se até os 18 anos não entrasse em Malhação, partiria para outra”, revelou à revista NOVA.

Cantora?

Já na novelinha teen, sua personagem se arriscou a cantar. Para ela, a fase musical na ficção não representou um desafio. Antes de ser atriz, Sophie foi cantora de casamentos. A carreira acabou quando ela perdeu a voz numa festa.

Balé e pés tortinhos!

A morena confessou que tem um estranho gosto por… curativos! Bailarina formada, ela já sacrificou os pés em sapatilhas e diz que hoje eles são tortinhos. “Precisam de cuidado”, justificou.

Garota praiana

O corpo levemente bronzeado da estrela de 22 anos não dá margem a dúvidas: ela gosta de praia. “É só dar um mergulho para eu relaxar. O mar tira tudo de ruim”, contou. Entre as opções que tem no Rio, ela tem uma preferida. “Não existe praia mais especial no Rio de Janeiro do que Itacoatiara, em Niterói. É linda e com gente de todas as tribos. Frequento desde bebê”, declarou à VEJA RIO.

Bastidores comportados

Apesar de contracenar frequentemente com o namoradão Malvino Salvador (que interpreta seu irmão, Quinzé, em Fina Estampa), não há beijos e abraços entre eles no intervalo das gravações. “Na novela é só trabalho! Não dá para chegar na Globo e namorar, imagina!”, confessou o ator ao site O Fuxico, numa rara declaração sobre a relação. Discretos, os dois preferem não expor muito o romance.

Queridinha do autor

Para o autor Aguinaldo Silva, de Fina Estampa (Globo), a atriz está entre as melhores de sua geração. “Deviam ter chamado Sophie Charlotte e Marco Pigossi (que faz o par romântico da moça na novela, o Rafael) para Crepúsculo. Porque eles, sim, são sensacionais”, disparou no Twitter, criticando o casal Robert Pattinson e Kristen Stewart, que estrelam o filme.