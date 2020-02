Sophia Loren está de volta

Aos 85 anos e longe das telas desde 2014, Sophia Loren está prestes a fazer seu retorno aos filmes. E ela volta através da Netflix. Adaptado do livro homônimo de Romain Gary, La Vita Davanti a Sè (A Vida à Frente, em livre tradução) conta a história de Madame Rosa, uma sobrevivente do Holocausto que mantém uma espécie de creche em sua casa no litoral italiano. A vida da protagonista, interpretada por Sophia, se transforma quando ela se torna responsável por cuidar de Momo (Ibrahima Gueye), um jovem imigrante senegalês.

Com direção de Edoardo Ponti, filho da musa italiana, o longa ainda não tem data de estreia. Rumores apontam a possibilidade de a Netflix lançar o filme em algum festival de cinema, para conquistar a crítica e ganhar força nas premiações.

Em comunicado à imprensa, Sophia declarou estar muito feliz pela oportunidade de trabalhar com a Netflix em um “filme tão especial”. “Ao longo da minha carreira, eu já trabalhei com os maiores estúdios, mas posso dizer com certeza que nenhum deles tinha o alcance e a diversidade cultural da Netflix, e isso é o que eu mais gosto nela”, disse.