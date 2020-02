Desde que assumiram o romance, Sophia Abrahão e Sergio Malheiros não se desgrudam. Neste sábado (4), eles foram passear no shopping no Rio e não fizeram questão nenhuma de esconder que estão apaixonados. Andando abraçados, Sophia e Sergio nem se importaram com os fotógrafos.

William Oda/Agnews William Oda/Agnews

Os atores também formam um par romântico na ficção. Em Alto Astral, eles dão vida a Gaby e Emerson.

Para a trama, a atriz cortou seus cabelos e adotou um visual mais moderno.