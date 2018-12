Sonia Abrão gera polêmica com comentário sobre Anitta

Sonia Abrão participou do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, e deu respostas bem sinceras em relação a Anitta e Zezé di Camargo. Os comentários da jornalista de celebridades repercutiram nas redes sociais durante a noite de quarta-feira (12), dia em que foi exibido o programa.

Ao falar sobre a cantora Anitta, ela disse que “tudo que ela faz é fake, menos o trabalho”. Ao tentar se explicar ao público, que a vaiou, ela completou dizendo: “Não precisar vaiar. Acho que no palco ela faz o show mesmo. Mas a maneira como ela trata a mídia e como ela inventa coisas para virar notícia eu acho feio e desnecessário. É só essa a minha parte.”.

Ao falar sobre Zezé di Camargo, ela foi ainda mais enfática: “Ele tá diferente. Ficou uma pessoa arrogante, que humilha outras pessoas e se sente num pedestal, realmente. Não sabe tratar bem as mulheres.” E você, concorda com as declarações?

Confira o programa:

