Foto: Roberta Borges

Nessa quinta-feira (29), a redatora-chefe da revista TITITI estará no quadro Roda da Fofoca, do programa A Tarde É Sua! Além disso, o programa também vai contar com uma entrevista exclusiva com a irmã do Zina, ex-humorista do Pânico na TV. Ela vai falar sobre o tratamento de dependência química do irmão e também revelar outras coisas sobre ele.

É às 15h, na RedeTV!. Não dá pra perder né?