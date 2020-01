Solteiro, Fiuk dispara: ‘Sou uma metamorfose ambulante’

Nova fase: Fiuk está mais discreto e tocando samba rock

Foto: Marcelo Brammer/ AgNews

Fiuk, 23, está numa nova fase! O cantor e ator, até pouco tempo no ar em Geração Brasil, parece buscar uma reinvenção: hoje conta com a ajuda do personal stylist Yan Acioli, está mais cauteloso para falar de sua vida pessoal e se lança ao samba rock, uma sonoridade antes inimaginada vinda dele. “Eu sou assim mesmo, uma metamorfose ambulante. Estou arriscando, mas muito feliz”, afirmou o artista nesta quarta-feira (1), durante a megafesta da revista ESTILO no hotel Unique, em São Paulo.

Atração musical da noite, ele mostrou aos convidados um petisquinho de sua nova turnê intitulada “Do rock ao Samba” e mandou ver em canções de Jorge Ben, Sérgio Mendes, Cazuza e até Fábio Jr. para a alegria dos presentes. “Confesso que estava um pouco nervoso, não sabia o que esperar das pessoas e vi que elas gostaram de verdade. Foi uma surpresa, porque eles [os convidados] não são o meu público. Curti e me senti honrado com o convite”, revelou.

Mas, calma, o astro, ex-vocalista da banda Hori, pretende jamais abandonar o gênero que o consagrou: “Eu sou do rock, jamais vou abandonar isso, só estou num novo momento e nem é minha pretensão fazer samba de raiz, sabe?! Quanto à reação das fãs, acho que elas cresceram junto comigo estão entendendo essas transformações. É uma troca maravilhosa”.

Fiuk, que em breve pretende documentar num CD seus experimentos musicais, só fez mistério ao falar de uma possível volta para a TV. “Disso eu não posso falar”, disse. Quanto ao teatro, afirmou ainda não ser sua hora: “Já até recebi convites, mas acho que ainda não é agora. Um dia será”, declarou.

Fiuk durante seu show na festa de ESTILO

Foto: Vitor K. Neves

Solteirisse

Há seis meses separado da atriz Sophia Abrahão, 23, com quem ficou entre idas e vindas cerca de um ano, o músico disse estar aproveitando a solteirisse e negou qualquer envolvimento com Manu Gavassi, uma das convidadas da festa de ESTILO e apontada como namorada dele. “Nós somos amigos! Falam que estamos juntos porque ela é uma menina muito bonita, mas essa história não é verdade”, afirmou.

De acordo com ele, se estivesse mesmo com a cantora, não teria problema nenhum em revelar. “Eu assumo as coisas que faço. Se a imprensa publica mentiras eu desminto mesmo, antes até de virar uma bola de neve. Se errei não tem muito o que fazer a não ser assumir”, finalizou.