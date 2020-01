Sofia Vergara fica noiva de Joe Manganiello

Vai ter casamento saindo em breve! Sofia Vergara e Joe Manganiello estão noivos, afirma a revista norte-americana People. Os pombinhos, que estão viajando pelo Havaí, protagonizaram o pedido no Natal, mas ainda não confirmaram a notícia publicamente.

Sofia e Joe engataram o romance logo após a atriz terminar seu noivado de dois anos com Nick Loeb, em maio. Desde então, os dois são alvos frequentes de comentários por serem um dos casais mais “bonitões” da atualidade.

No domingo (28), Sofia comemorou o aniversário de 38 anos do amado. “Feliz aniversário para o meu amor e melhor amigo! Aquele que me faz rir como uma louca! Tenha um ano saudavelmente maravilhoso, baby!”, derreteu-se ela no Instagram.