As famílias de Fátima Bernardes e William Bonner parecem continuar em perfeita harmonia. Na manhã de hoje, a sobrinha do jornalista, Luiza Tenente, 25 anos, estreou no boletim G1 em 1 Minuto que vai ao ar durante o programa Encontro.

Apesar de já fazer parte do time de apresentadores do quadro, ainda não havia ido ao ar durante a atração de Fátima. Após destacar as notícias do dia, a jovem foi elogiada e recebeu boas-vindas com carinho. “Bem-vinda ao Encontro, viu? Que a gente tenha outras oportunidades”, disse a ex-esposa do tio. Em resposta, confirmou que retornaria no dia seguinte.

Aos 25 anos, Luiza Tenente costuma apresentar o quadro à tarde se revezando com Cauê Fabiano, Mari Palma e Paula Paiva Paulo. Ela é formada pela Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, e não usa o sobrenome do parente célebre.