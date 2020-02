Sob forte calor, Bruna Marquezine e parte do elenco de “Em Família” gravam no interior de Goiás

Bruna Marquezine e Guilherme Leicam gravam debaixo de uma árvore em Goiás Velho a cena em que a personagem dela, Helena, conta que está grávida

Foto: João Miguel Junior/Rede Globo

Foi com picolés e banhos de cachoeira que a equipe de 120 profissionais da novela Em Família (Globo), com atores como Bruna Marquezine, 18 anos, e Oscar Magrini, 52, driblaram o calor durante as gravações em Goiás Velho e em Pirenópolis, em Goiás. Os takes da nova história de Manoel Carlos, 80, prevista para entrar no ar em 3 de fevereiro, contaram ainda com a participação de 600 figurantes locais.

A história começa nos anos 1980, na fictícia cidade de Esperança, até chegar aos dias de hoje. Diretor de núcleo, Jayme Monjardim, 57, começava os trabalhos bem cedinho. “Para aproveitarmos a luz incrível que só existe em Goiás”, explicou ele.

Uma das principais sequências foi uma festa típica com os participantes percorrendo 3 quilômetros da cidade, passando pela Praça do Coreto e terminando na Praça do Chafariz. Para a cena, foram usados mais de 5 quilômetros de guirlandas, 8 mil flores de papel crepom, 100 estandartes e bandeiras, dois carros alegóricos, além de 50 bois e cavalos montados por peões da região. “A gente criou uma festa fictícia, mas com elementos da região, como a Nossa Senhora de Santana, padroeira de Goiás”, disse a produtora de arte Lara Tausz, 40.

De Goiás, parte da equipe, como Bruna e Jayme, seguiu para Viena, na Áustria, onde também foram gravadas cenas da trama. “Saímos de um temperatura de mais de 40ºC para um frio de 5ºC!”, contou Lara.

Bruna conversa com o diretor de núcleo, Jayme Monjardim, e o ator Oscar Magrini. Além da primeira fase, ela estará na terceira etapa como Luísa, filha da protagonista vivida por Julia Lemmertz

Foto: João Miguel Junior/Rede Globo

Os atores Eike Duarte e Julia Dalavia com o maquiador Rafael Nascimento. Atrás, a igreja de Santa Bárbara

Foto: João Miguel Junior/Rede Globo