Simone Manuel dedica vitória inédita ao fim da violência policial

Rio 2016 nos tem trazido muita superação feminina: tanto em termo de histórias incríveis de vida, como é o caso da refugiada síria Yusra Mardini e da brasileira Rafaela Silva, quanto situações inéditas no esporte, como o destaque maior dado à nossa seleção feminina de futebol.

Na última quinta-feira (11/08), foi possível vivenciar mais um desses momentos lindos: Simone Manuel se consolidou como a primeira atleta negra na história dos Estados Unidos a vencer uma prova olímpica de natação individual. Com um tempo de 52s70 nos 100m livres, ela ganhou o ouro junto com a canadense Penny Oleksiak, que terminou a prova exatamente ao mesmo tempo. As duas quebraram o recorde olímpico na modalidade.

Clive Rose/Equipa/Getty Images Clive Rose/Equipa/Getty Images

Junto da nadadora Lia Neal, Simone Manuel foi pioneira também em outro aspecto: nunca tinha acontecido, antes, de duas negras estarem no time de natação norte-americano ao mesmo tempo.

Sobre a vitória, a atleta diz ao site USA Today:

“[Essa vitória] Significa muito, principalmente com tudo que tem acontecido no mundo – algumas das questões de violência policial, por exemplo. Espero que isso traga esperança e mudança”.

“É algo pelo qual tive que lutar muito. Eu tentei tirar das minhas costas o peso da comunidade negra – mas é algo que trago comigo”, continua. “O ‘título’ de nadadora negra sugere que eu não deveria ganhar ouro ou quebrar recordes, mas isso não é verdade. Essa medalha não é para mim. É para alguns dos americanos negros que vieram antes de mim. Essa medalha é para as pessoas que vêm também depois de mim, e querem entrar no esporte e possivelmente encontrar amor”.