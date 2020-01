Silvana sofre acidente grave em ‘Bom Sucesso’

Nessa semana em ‘Bom Sucesso‘ vamos aprender que o mundinho da televisão é muito perigoso, literalmente. Silvana Nolasco (Ingrid Guimarães) sofrerá um acidente grave durante seu trabalho e as sequelas serão terríveis.

Mario (Lúcio Mauro Filho) acompanhará as gravações do último capítulo da novela na qual Silvana trabalha, e presenciará um acidente no set de filmagem. O editor da Prado Monteiro acompanhará Silvana até o hospital, e estará com ela quando a atriz perceber que terá perdido a visão.

Será que essa crise aproximará os dois personagens? Só saberemos acompanhando o resumão de ‘Bom Sucesso’:

Segunda-feira, 7 de outubro – Gabriela entra na partida

Nana (Fabíula Nascimento) fica sem argumentos quando ouve a opinião do pai sobre a permanência de Mario. Ramon (David Junior) é advertido pelo juiz da partida após acusá-lo, mas logo depois é expulso da quadra e precisa ser substituído. Paloma (Grazi Massafera) precisa consolar Ramon. Gabriela (Giovanna Coimbra), de cabelos cortados, substitui Patrick (Caio Cabral) e faz uma cesta.

–

Terça-feira, 8 de outubro – Silvana sofre acidente

O time vira o placar e vence, e todos percebem que o tal jogador é Gabriela. Ramon é demitido e o time desclassificado do campeonato. Ramon passa a ajudar Paloma na confecção. Vicente (Gabriel Contente) termina seu namoro com Gabriela após sentir que foi prejudicado pela atitude dela na quadra. A garota então decide nunca mais jogar basquete.

Mario vê Silvana gravando o último capítulo da novela, mas acontece um acidente com a atriz.

–

Quarta-feira, 9 de outubro – Silvana perde a visão

Mario vai com Silvana até o hospital, e a atriz acorda sem conseguir enxergar nada. Ramon recebe mais uma proposta para trabalhar com basquete em Chicago, mas recusa para ficar com a família. Mesmo assim, o noivo de Paloma tem uma ideia para conseguir um apoio da NBA para o time de Bonsucesso.

–

Sofia visita a casa de Paloma e dá um celular para Peter (João Bravo). Paloma recebe em casa a coleção popular da editora Prado Monteiro, e a costureira manda através de Sofia um presente para Alberto (Antonio Fagundes).

Quinta-feira, 10 de outubro – Armando fica com Jeniffer

Nana dá de presenta para Gisele (Sheron Menezzes) um vestido chique. Diogo (Armando Babaioff) fica junto de Jeniffer (Nathalia Altenbernd) na loja, e Gisele fica bem desconfiada da situação.

Nana pede para Mario sair de casa depois de Sofia ter percebido o que ela sente pelo editor. Paloma e Ramon convidam pessoas para serem seus padrinhos. Alberto tem um delírio com sua falecida esposa.

–

Sexta-feira, 11 de outubro – Gisele fica com Yuri

Nana e Marcos (Rômulo Estrela) veem Alberto caído no chão. O médico informa que o ricaço piorou muito de saúde depois que Paloma foi embora. Gisele ignora uma ligação de Diogo, e fica com Yuri (Marcello Melo Júnior).

–

Ramon percebe que sua esposa ainda tem um laço forte com Alberto. Paloma declara ter sentido um mau pressentimento, provando que ela realmente tem uma ligação forte com Alberto. Sofia pede de Natal a volta de Paloma.

Sábado, 12 de outubro – Paloma volta para a mansão

Nana promete que vai buscar Paloma de volta. Gisele tenta afastar Diogo de perto, pois ele surge no momento em que ela curte uns momentos com Yuri. Silvana confessa a Mario que tem medo de não voltar a enxergar.

Paloma aceita ir até a casa de Alberto. Yuri desiste de Gisele ao descobrir que ela tem outro. Marcos fica mal ao ver que pode perder o pai. Alberto acorda e vê Paloma a seu lado.