Sérgio Mallandro e Aline Dahlen passeiam juntos no Rio

Os rumores de um namoro são antigos, mas Sérgio Mallandro e a ex-BBB Aline Dahlen não confirmam o relacionamento. Será que não está rolando mesmo? Na manhã deste domingo (21), os dois foram flagrados juntos em um shopping do Rio de Janeiro. Quando viram o fotógrafo, preferiram seguir para caminhos diferentes.

O humorista e a ruiva trabalharam no Pegadinhas do Mallandro, do Multishow. Durante o BBB14, Mallandro afirmou em uma rede social que sua namorada estava confinada no reality, mas apagou seu post pouco depois.

Daniel Delmiro/AgNews Daniel Delmiro/AgNews