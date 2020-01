Separados até outro dia, Maycon fala de casamento com Isabella no BBB19

Novidades do nosso casal #Brumar do BBB19, aquele que toda hora termina e volta. Maycon e Isabella estavam separados, tanto que o vendedor de queijos havia dito que queria distância da sister, mas alguma coisa aconteceu nesse ínterim pois eles estavam novamente coladinhos e trocando juras de amor durante essa última madrugada no reality.

Em um momento de puro romance na rede, Maycon perguntou para Isabella se ela pretende esperá-lo. Após uma resposta positiva, os dois deram um baita beijo apaixonado. Em outro momento de igual emoção, Maycon disse ter visto uma estrela cadente, e Isabella perguntou se ele havia feito um pedido.

O mineiro logo respondeu que havia sim feito um pedido, que era… se casar com ela e ganhar o BBB19. Os dois então se abraçaram, ignorando a regra universal de que o desejo não se realiza quando você conta pra alguém.

Vamos continuar acompanhando os passos desse casal, que esta semana está livre de qualquer ameaça de paredão. No entanto, vamos lembrar que o jogo vai mudar completamente assim que for realizada uma nova prova do líder, consequentemente desenhando um novo paredão.