O segredo que Kate e William guardam de George para protegê-lo

Para garantir uma infância mais perto do comum possível e longe das pressões que o futuro lhe aguarda, os pais do príncipe George, Kate Middlteon e o príncipe William, preferem “esconder” do pequeno suas obrigações diante da família real quando ele crescer. Com apenas 5 aninhos, o pequeno príncipe não têm a consciência que ele tem grandes chances de ocupar o trono de rei do Reino Unido – e seus pais garantem que ele permaneça sem saber durante um tempo.

“Haverá um tempo e um lugar para fazer George entender como ele se encaixa no mundo. (…) Mas agora, é apenas um caso de manter um ambiente seguro e estável em torno dele e dar a ele tanto amor quanto eu puder como pai”, afirmou William em entrevista recente, de acordo com o The Mirror. O irmão de Charlotte e Louis é o terceiro na linha sucessória ao trono britânico.

