SBT cancela programa após apresentador se desentender com diretores

Parece que o apresentador Olivier Anquier está causando desconforto nos bastidores do SBT. Segundo o portal Notícias da TV, o programa solo proposto pelo francês ao canal teria sido cancelado.

Contratado no início deste ano para integrar o júri fixo do reality gastronômico Bake Off Brasil, ele estava desenvolvendo uma atração para apresentar ao lado de sua mulher, a atriz Adriana Alves, mas acabou se desentendendo com dois diretores da emissora e teve seu projeto cancelado na última semana.

Segundo o portal, a intenção do chef francês era ter uma atração aos moldes do Diário do Olivier, exibido por um bom tempo pelo GNT, em que ele viajava pelo mundo ao lado de sua mulher desbravando a culinária de cada país.

Entretanto, o SBT não acreditava que a atração funcionaria na TV aberta. Mas, como Olivier fez a proposta do programa já com um grande patrocinador envolvido, a emissora sugeriu que o formato fosse repaginado. Porém, de acordo com a publicação, o problema é que o francês começou a dar trabalho nos bastidores, rejeitando tudo o que lhe foi proposto.

A emissora escalou então a diretora Norma Mantovanini, que trabalha na casa há mais de 12 anos. Ela trouxe diversas ideias, mas Olivier recusou todas. Em seguida, quem assumiu foi Michael Ukstin, que está sem função na emissora desde que Patricia Abravanel deixou de ter um programa solo. Novamente, o chef francês não gostou dos rumos pensados para sua atração solo e pediu sua substituição

Por fim, Lucas Gentil foi chamado para a difícil missão de encontrar algum rumo para Olivier Anquier e seu plano de programa. Mas o diretor mal teve tempo de parar para pensar muito na atração, porque Olivier foi notificado recentemente na emissora de que o projeto havia sido cancelado e que o SBT não estava interessado em investir nesse produto.

A reportagem do Notícias da TV afirma ter entrado em contato com Adriana Alves, mulher de Olivier Anquier, que confirmou as substituições dos diretores, mas negou qualquer tipo de mal-estar. Ela teria ainda afirmado que novas reuniões com a emissora serão feitas a partir de fevereiro para tirar o programa do papel.

Porém, o SBT diz que não há nenhum projeto em curso com Olivier Anquier e tampouco há agendada a gravação de um piloto.

