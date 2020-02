Sangue Bom: Giane salva a vida de Fabinho

Giane, a menina do coração bom

Foto: Divulgação/TV Globo

O vilão fica com medo de Giane (Isabelle Drummond) denunciá-lo e foge sem ouvir o que ela tem a dizer. Depois, liga para Irene (Deborah Evelyn), mas Plínio (Herson Capri) não o deixa falar com ela. Só que Irene contraria as ordens do cineasta e passa a procurar notícias de Fabinho (Humberto Carrão). É quando Giane encontra o rapaz desmaiado num canteiro de flores. Ela e Silvério (Norival Rizzo) socorrem o mau-caráter e a garota passa a cuidar dele. Tem cheiro de romance no ar…