Sangue Bom: Fabinho e Amora colocam fogo na Toca do Saci

Fabinho despejando álcool na Toca do Saci

Foto: Divulgação/TV Globo

Tentando se vingar de Malu (Fernanda Vasconcellos), Fabinho (Humberto Carrão) se prepara para atear fogo na Toca do Saci. Bento (Marco Pigossi) percebe uma movimentação estranha e corre a fim de fazer o inimigo mudar de ideia. E em plena discussão Bento se desequilibra, cai e bate a cabeça. Nessa hora, Fabinho pega o celular de Bento e vê uma mensagem de Malu. O pilantra fica mexido, desiste do incêndio e foge. Sabendo do risco que Bento corre, Amora (Sophie Charlotte) vai até a Toca para segurar a máscara de boa moça.

Chegando no lugar, a it-girl se depara com Bento desacordado, dá um jeito de tirá-lo de lá e, então, bota fogo na casa para incriminar Fabinho!

Depois de tudo queimado, Amora acusa Malu pela tragédia. Mas todos acham que o verdadeiro culpado seja Fabinho, que, a essa altura, está morando nas ruas. Por mais cena que Amora faça, Malu e Giane (Isabelle Drummond) não acreditam na versão dela e se juntam para tentar provar a verdade.

Mais tarde Malu procura o florista e dá a sua versão sobre os fatos. Mas, influenciado por Amora, ele não acredita e ainda suspeita de Fabinho. Para se blindar, Amora instala uma escuta no quarto de Malu e passa a ouvir tudo que ela fala. Quem saca o esquema e passa a ameaçar os planos de Amora é Madá (Fafy Siqueira).