Sandy vai ser mamãe! A cantora anunciou que espera o primeiro filho com Lucas Lima

Foto do casal que Sandy postou no Facebook ao anunciar sua gravidez

Foto: Reprodução/Facebook

O Natal de Sandy, 30 anos, e Lucas Lima, 31, teve uma comemoração extra, afinal foi o primeiro com o casal esperando um filho. Suas famílias já sabiam da novidade e a felicidade era geral com a expectativa do neto, também o primeiro nos dois lados. Mas os fãs só puderam dividir essa celebração no dia seguinte, quando a cantora postou no Facebook um comunicado com a novidade. “Hoje é um dia muito feliz para mim e para o Lucas. Vim aqui para dividir com vocês a linda notícia de que estamos esperando nosso primeiro bebê!”, escreveu.

O comunicado, na quinta-feira (26), foi estratégico, pois o casal dividiu sua alegria com todo mundo e saiu de cena, viajando no dia seguinte para os Estados Unidos com os pais da cantora, Xororó, 55, e Noely, 51. Lucas, no entanto, deve fazer uma pausa nessas férias e retornar ao Brasil no começo desta semana para se apresentar com a Família Lima na festa de Réveillon de Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. Depois disso, ele retorna ao exterior para reencontrar Sandy e curtir a espera do primeiro filho junto da mulher.

Atriz de cinema

A volta de Sandy para o Brasil já tem data: 27 de janeiro, quando ela começa a divulgar o filme Quando Eu Era Vivo, com estreia prevista para fevereiro. Na trama, uma mistura de drama familiar com terror dirigido por Marcos Dutra, 32, de Trabalhar Cansa, a cantora e também atriz interpreta uma estudante de música e contracena com os atores Antonio Fagundes, 64, e Marat Descartes, 38. Já Lucas pode relaxar com a mulher neste período, pois não tem nenhum show da Família Lima agendado para depois do Réveillon.

E descansar não está nos planos de Sandy depois das férias nos Estados Unidos. Após a maratona cinematográfica, ela deve se recolher com a família, já que não é uma foliã inveterada. Mas, assim que o Carnaval passar, começa a preparar sua volta aos palcos retomando os ensaios para o show Sim, que será apresentado no Viva Rio, no Rio de Janeiro, em 29 de março. Em maio, a cantora já tem agendada seu retorno ao HSBC Brasil, em São Paulo, quando deverá estar com a barriga bem saliente, no oitavo mês de gravidez. “Estou de três meses de gestação, me sentindo muito bem e saudável, o que é ótimo, já que pretendo trabalhar até um pouquinho antes de o bebê nascer”, também escreveu no Facebook.

Segundo a assessoria de Sandy, toda a família está radiante com a gravidez e já há rumores de que o irmão e ex-parceiro musical, Junior, 29, seja o padrinho do bebê. Pelo lado paterno, a festa é a mesma. “Justo o Lucas, nosso caçula, vai dar nosso primeiro neto. A família toda está muito feliz e não importa se será menino ou menina. Que venha com muita luz”, disse Lorena Lima, mãe do músico. “Toda torcida e boas vibrações são muito bem-vindas”, completou a cantora no Facebook.

ESTA MATÉRIA FAZ PARTE DA EDIÇÃO 1998 DA CONTIGO!.