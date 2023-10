Os detalhes da separação de Sandy e Lucas Lima

Não é exagero dizer que o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima após 15 anos de casamento, e 24 de relacionamento, abalou a confiança de muitos dos fãs do ex-casal no amor. Numa postagem conjunta, eles esclareceram como foi o relacionamento: “Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita.”

Neste sábado (30), ambos estiveram no programa Altas Horas. Foi a primeira aparição pública de ambos após o anúncio da decisão, no último dia 25. Visivelmente emocionados, eles compartilharam detalhes do processo íntimo com o apresentador Serginho Groisman. “Queria que as pessoas soubessem que não foi nada impulsivo. É uma decisão amadurecida”, falou Sandy. Já Lucas Lima foi enfático em relação a permanência do vínculo entre ambos: “Casal que tem filho nunca separa”. Theo, que tem 9 anos, é a maior preocupação de ambos neste momento.

Ainda que a harmonia e a amizade entre ambos permaneça, isso não significa que esteja fácil para nenhum dos dois. “É esquisito, todo mundo olhando pra gente”, comentou Sandy. “A gente sofre, a gente chora. Mas existe parceria até nisso.” Xororó, pai da cantora, estava presente na gravação e cantou com ela a música ‘Evidências’. A internet não poupou memes, porém, com sua expressão facial observando Sandy e Lucas falarem sobre o término:

A cara do Xororó vendo a separação de Sandy Leah e Lucas Lima no #AltasHoras representa o Brasil pic.twitter.com/NPUUBkGUiC — Allan (@limalblue) October 1, 2023

A carinha do Xororo full time me representa demais #altashoras pic.twitter.com/aKLMiVU1vL — Flavinha ▽▲ (@_Flavia_Freire) October 1, 2023

o Xororó muito “separar nada vão dormir que amanhã é outro dia” #altashoras pic.twitter.com/yVoIRnu95n — ari (@diecksci) October 1, 2023

Os próximos passos do ex-casal incluem agora uma viagem pela Europa em turnê conjunto.