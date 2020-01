Sandy compartilha a primeira foto do filho

Com uma foto tirada por seu irmão, Sandy compartilhou este sábado (05) a primeira imagem de seu filho. Como legenda da foto em que aparece a mãozinha do bebê, a cantora publicou “Meu amor… (Foto do tio @junior_lima)”.

Theo Scholles Lima nasceu no dia 24 de junho, em Campinas, mas até agora o rosto do bebê é um mistério. A pequena exposição às redes sociais já era de se esperar, uma vez que no próprio anúncio do nascimento no Facebook a catora pediu privacidade: “agradecemos desde já a compreensão de todos, pois, como já de costume, queremos manter esse momento o mais pessoal, íntimo e verdadeiro possível.”

//instagram.com/p/qFc4eqAFPV/embed/