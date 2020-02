Sandra Annenberg se emociona ao se despedir do Jornal Hoje após 16 anos

Eita, parece que tem um olho na nossa lágrima aqui. Nesta sexta-feira (13), Sandra Annenberg se despediu oficialmente do ‘Jornal Hoje’, da TV Globo, e passou o posto para Maria Júlia Coutinho, muito emocionada.

Posicionada no centro da bancada, ela fez um discurso profundo olhando diretamente para a câmera e conversando com o telespectador. “Eu tive o privilégio de ter a sua companhia nos últimos 16 anos, nessa bancada. Diariamente nos encontramos aqui, ao vivo e em cores, olho no olho. Eu espero ter conseguido levar a notícia até você da melhor maneira possível. Tenha certeza: eu fiz o meu trabalho com toda verdade, com toda transparência e sentimento. Juntos assistimos a história acontecendo, e acompanhamos as transformações do nosso país e do mundo”, expressou a apresentadora já com a voz embargada.

Em seguida, ela anunciou qual é o futuro dentro da emissora e contemplou a jornalista que ocupará seu lugar. “Agora, vem aí, mais uma mudança em nossas vida. Eu sigo para uma nova jornada no ‘Globo Repórter’ e vocês ficarão na companhia da Maju, Maria Júlia Coutinho, querida. Bem vinda!”, enfatizou Sandra enquanto levantava da bancada e abraçava a companheira de profissão.

“Obrigada! Que honra e responsabilidade ocupar o lugar que você ocupou, com tanto profissionalismo, competência, amor. A gente sabe da sua paixão. Eu fico muito feliz de ocupar esse espaço!”, respondeu Maju.

Veja o vídeo desse momento especial: