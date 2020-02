Salve Jorge: Zyah finalmente se decide e fica com Ayla

Ayla reconquista o amor de Zyah

Foto: TV Globo/Divulgação

A família de Ayla (Tania Khalill) sai de casa para ver um show na cidade, mas a mulher de Zyah (Domingos Montagner) resolve ficar para treinar a dança que fará no restaurante de Cyla (Walderez de Barros). É aí que Bianca (Cleo Pires) vai atrás da turca a fim de contar sobre o romance com o guia de turismo.

Mas a brasileira cai do cavalo quando Ayla afirma: já sabia de tudo. Sem saída, Bianca sai de lá murchinha. E a turca reconquistará de vez o coração do marido no dia em que dançar os sete véus. Será aí que Bianca descobrirá que perdeu a parada.