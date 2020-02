Salve Jorge: Théo segura a filha no colo pela primeira vez

Théo conhece Jéssica, sua filha, mas não sabe que é dele

Foto: TV Globo/Divulgação

Certo dia, Théo (Rodrigo Lombardi) vai até a casa de Érica (Flávia Alessandra) para tentar conversar sobre o filho deles. E os dois, como sempre, começam uma discussão que culmina com entendimento e compreensão. Érica, então, diz ao ex que ele deve voltar para Morena (Nanda Costa). O capitão, no entanto, argumenta que o romance acabou e a loira lhe pergunta se o motivo foi o bebê que ela teve. Transtornado com a notícia, o militar corre até a casa de Lucimar (Dira Paes) e, lá, quase flagra Morena se despedindo dos filhos antes de embarcar para a Turquia. Mas, ao vê-lo chegando, a jovem se esconde, e assiste a tudo atrás da porta.

Théo vê Lucimar com Jéssica nos braços, questiona se a pequena é de Morena, mas a faxineira assegura: não, a nenê é filha de sua sobrinha Neuma (Brendha Haddad). Perguntadas sobre o fato de a ex-noiva ter contado a Érica que a criança era dela, Neuma e Lucimar dizem que no dia da emboscada, Morena ficou com medo e desceu do carro com o bebê. E ao entregá-lo para Érica disse que era filha dela temendo que a veterinária não a ajudasse. Em seguida, Lucimar pergunta se o capitão quer segurar Jéssica, e ele pega sua filhinha no colo pela primeira vez, sem saber dos laços que os une, para emoção de Morena.