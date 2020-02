Salve Jorge: Théo rompe com Morena

Théo não concorda com a viagem de Morena à Turquia

Foto: TV Globo/Divulgação

Helô (Giovanna Antonelli) promove outro encontro entre Théo (Rodrigo Lombardi) e Morena (Nanda Costa). Os dois se beijam, se declaram, mas… Durante a conversa, a garota fala que conheceu meninas que foram obrigadas a se prostituir na Turquia. E diz que se preocupa com os maridos das moças. Théo afirma que, no lugar deles, acha que não passaria por cima disso. Com medo do que acontecerá no futuro, Morena conta ao amado que voltará para a Turquia. Théo rompe o relacionamento.