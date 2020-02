Salve Jorge: Theo pede perdão a Érica por tudo

Theo se reaproxima de Érica e pede perdão

Foto: TV Globo/Divulgação

Atordoado com a partida de Morena (Nanda Costa), Theo (Rodrigo Lombardi) procura Lucimar (Dira Paes) em seu trabalho para tentar entender as razões que levaram ex-noiva a viajar.

A doméstica tenta convencê-lo de que as intenções da filha foram as melhores, no entanto, de nada adianta. Até Helô (Giovanna Antonelli) se mete no assunto, garantindo que Morena o ama, mas ele não acredita.

Sentindo-se apunhalado pelas costas, o capitão decide virar a página de uma vez por todas. Seu primeiro passo é procurar Érica (Flávia Alessandra). Ciente de que exagerou pedindo à veterinária que o levasse ao aeroporto