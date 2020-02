Salve Jorge: Théo é preso

Théo vai tirar satisfações com Lívia e a vilã manda prendê-lo

Foto: TV Globo/Divulgação

Érica (Flávia Alessandra) resolve ir a um barzinho com Márcia (Fernanda Paes Leme) para relaxar. Mas acaba se dando muito mal. É que, no mesmo local, está Lívia (Cláudia Raia). E, claro, a mafiosa não perde a chance de provocar a rival, pedindo notícias de Théo (Rodrigo Lombardi). O encontro acaba em barraco e, em seguida, a tenente vai à casa do ex-marido contar o que aconteceu.

Revoltado, Théo parte para o bar, não encontra a bandida e segue para o hotel onde ela se hospeda. E, sem querer, faz exatamente o que Lívia esperava. Ela não atende e o militar começa a esmurrar a porta dela, fazendo ameaças. A perua, então, telefona para a polícia e Théo é levado preso pela arruaça.