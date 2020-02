Salve Jorge: Morena espanca Lívia

Morena não aguenta mais as maldades de Lívia e bate na vilã

Foto: TV Globo/Divulgação

Ainda maluca de pedra por Théo (Rodrigo Lombardi), Lívia (Cláudia Raia) bota seus informantes no encalço do capitão. E assim que ele desembarca em Istambul ela fica sabendo qual o hotel em que está hospedado e se instala lá. Ao chegar, o militar dá de cara com a mafiosa, diz que não aguenta mais essa perseguição e dispara: “Morena é a mulher da minha vida”. Aí Lívia é cruel e afirma que a jovem é prostituta e passa o endereço de onde ela “faz ponto”.

Conforme TITITI antecipou em primeira mão, na edição 761, Théo flagrará Morena (Nanda Costa) na rua, simulando um programa. A jovem descobre que o amado a viu e tenta conversar com ele no hotel. Só que os dois discutem, Morena revela que era obrigada a vender o corpo, ele não aceita e a deixa sozinha chorando. Nessa hora, Lívia aparece e ri de Morena, que não pensa duas vezes para dar uma baita surra na mulher que arruinou sua vida.