Salve Jorge: Lucimar é presa

Lucimar é presa após briga com Wanda

Foto: TV Globo/Divulgação

O plano de Lucimar (Dira Paes) dá certo. Com a ajuda de Sheila (Lucy Ramos), ela pega Wanda (Totia Meirelles) de jeito. Pois é! Antes de a safada sair do Brasil, a doméstica arma uma emboscada no morro e dá uma surra nela. Só que, na confusão, Wanda pega um canivete, que voa longe e, quando Lucimar pega o objeto, um policial aparece e ordena que a briga pare. Wanda, esperta, aproveita para escapar. E Lucimar é levada presa por estar portando uma arma branca.

Quando Helô (Giovanna Antonelli) chega ao local para prender Wanda, descobre o que aconteceu com a empregada e corre à delegacia. Lá, dá uma bronca em Lucimar por ter atrapalhado o trabalho da polícia, fazendo com que a mau-caráter escapasse. Mas a doméstica não liga, porque está satisfeita por ter batido na inimiga.