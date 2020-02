Salve Jorge: Lívia faz Jéssica morrer de overdose

Jéssica morre de overdose

Foto: TV Globo/Divulgação

Na esperança de se verem livres do tráfico, Morena (Nanda Costa) e Jéssica (Carolina Dieckmann) vão ao desfile de Lívia (Claudia Raia) e pedem socorro. Com medo de elas falarem com mais alguém, a criminosa promete ajudá-las e pede que a aguardem em seu quarto, no hotel da festa.

Preocupadas que algo aconteça com Lucimar (Dira Paes), as jovens descem para ver se está tudo bem com a doméstica. No meio do caminho, Jéssica decide parar no banheiro e reconhece o sapato de Lívia. “É você… A chefa dos traficantes… É você!”

Sem pensar duas vezes, a mafiosa saca uma seringa da bolsa e a injeta no pescoço da jovem, causando a morte por overdose.