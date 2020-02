Salve Jorge: Lívia conta para Théo que Morena é prostituta

Lívia acha que Morena está se prostituindo de verdade

Foto: TV Globo/Divulgação

Russo (Adriano Garib) cai na armadilha dos policiais da equipe de Helô (Giovanna Antonelli). Eles infiltram Morena (Nanda Costa) num grupo de traficantes, pagam a dívida dela com a quadrilha de Lívia (Cláudia Raia) e fazem com que Russo acredite que a moça está na Turquia para se prostituir. A chefe desconfia da história e manda seu pessoal ficar de olho. Riva (Rita Elmôr) e Russo passam pelo ponto onde Morena “trabalha”, a veem com clientes (policiais) e confirmam para Lívia que ela está se prostituindo.

Resultado: ao ser desprezada de novo por Théo (Rodrigo Lombardi), a vilã diz ao capitão que a ex dele é prostituta em Istambul. O militar verifica e fica chocado com o que vê. Mal sabe ele que tudo não passa de uma farsa.