Salve Jorge: Junior desaparece e vai morar na rua

Junior acaba sendo explorado para conseguir esmolas na rua

Foto: TV Globo/Reprodução

Com Morena (Nanda Costas) em Istambul, Theo (Rodrigo Lombardi) acha que tem de continuar agindo como pai para Junior (Luiz Felipe Mello). Ele pega o menino, passeia e o leva para jantar em sua casa. Só que Áurea (Suzana Faini) não gosta nada da aproximação e faz a cabeça do filho para que ele se afaste de Junior.

A partir daí, Theo troca o número do celular e para de atender as ligações do menino. Com saudade, Junior foge de casa para procurar o “pai” no regimento. Ele se perde e um desconhecido o usa para pedir esmola.

Morena, depois de escapar do cativeiro, liga para Lucimar (Dira Paes) e ela conta que o neto desapareceu. A ex-copeira se desespera, pois conclui que foi a quadrilha de Lívia que pegou seu filho. Com isso, acaba voltando à boate, decidida a fazer tudo para resgatar Junior