Salve Jorge: Helô vai para a Turquia resgatar Morena e acabar com a máfia

Helô liga os pontos e descobre toda a quadrilha. Foto: TV Globo/Divulgação

Demir (Tiago Abravanel) consegue entregar um celular a Waleska (Laryssa Dias) a mando de Morena (Nanda Costa), que, junto ao aparelho, envia o número do telefone de Helô (Giovanna Antonelli). No momento em que a garota telefona para pedir socorro, Russo (Adriano Garib) a surpreende. Mesmo assim, Waleska consegue passar seu nome e dizer os de Irina (Vera Fischer) e Russo, além do da boate onde trabalhava no Rio. Enquanto isso, Berna (Zezé Polessa), com medo de ser assassinada, conta a Helô que Adalgisa, a assistente social que a ajudou no passado, e Wanda (Totia Meireles) são a mesma pessoa. Na sequência, a turca ainda revela, sem maldade, que viu Lívia com a bandida em Istambul.

A delegada liga os “fios” e conclui que todos fazem parte da mesma máfia e que traficam bebês e mulheres. Para fechar, Morena entra em contato e confessa tudo o que passou, Helô, então, não pensa duas vezes: compra uma passagem e parte para a Turquia. Sua intenção é não apenas resgatar Morena como também prender um a um da maldita quadrilha. Mas, infelizmente, não será tão fácil como a policial acha, porque Lívia se mostrará bem mais esperta do que a “delegata” imagina.