Salve Jorge: Helô descobre que Wanda manda pessoas para o exterior

Helô investiga e chega até Wanda

Foto: TV Globo/Divulgação

Com o sumiço de Junior, Helô (Giovanna Antonelli) exige que Wanda (Totia Meirelles) lhe mostre o contrato assinado por Morena (Nanda Costa) com o endereço e o telefone do local onde ela está. A pedido de Lívia (Claudia Raia), a safada passa o número de Russo e manda o capanga dizer a Helô que o café onde Morena trabalha se mudou para outro lugar.

Entretanto, a agente federal quer conhecer a tal Wanda e vai ao seu encontro na casa de Lucimar. Lá, diz à traficante que é irresponsabilidade demais mandar pessoas para o exterior sem ter nenhum contato nem informações sobre o paradeiro delas.