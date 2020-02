Salve Jorge: Helô descobre ligação entre Santiago e Wanda

Helô não dá bobeira para os criminosos

Foto: TV Globo/Divulgação

Cada vez mais encafifada com a morte de Jéssica (Carolina Dieckmann) e o sumiço de Morena (Nanda Costa), Helô (Giovanna Antonelli) não para de pensar em tudo que possa ter ligação com os dois fatos. Ao ouvir Théo (Rodrigo Lombardi) falando de máfia, ela conclui que, talvez, Jéssica e Morena tenham sido vítimas do tráfico humano. E que Lívia pode estar envolvida. Com isso na cabeça, cai outra “bomba” em suas mãos: Lurdinha (Bruna Marquezine) pergunta sobre o caso do atropelamento do sobrinho de Wanda (Totia Meireles), Santiago (Junno Andrade).

Helô toma um susto! Sem acreditar, a delegada faz com que a periguete veja uma foto do bandido. Lurdinha confirma e conta como o conheceu, lembrando o episódio em que Wanda a atropelou com um bebê, supostamente filho de Santiago, dentro do carro.