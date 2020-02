Salve Jorge: Érica deixa o Rio de Janeiro

Foto: TV Globo/Divulgação

Após terminar com Théo por causa de Morena (Nanda Costa), Érica (Flávia Alessandra) decide partir para o sul do país, onde vive sua família. E faz uma festa de despedida para a turma do regimento. Théo é o único que não aparece, e a jovem se arrepende de ter reatado com ele.

Dias depois, já na casa dos parentes, Érica (Flávia Alessandra) mandará mensagens para Márcia (Fernanda Paes Leme). Théo verá o vídeo e ficará bastante balançado, especialmente quando Morena desaparecer de novo.