Saiu a capa da Playboy de Jessika Alves; confira fotos

Revista chega às bancas no dia 13 de agosto

Foto: Divulgação/Playboy

E aí, curtiu? Sim, a capa da Playboy de Jéssika Alves foi divulgada nesta sexta-feira (8). Depois de brilhar na TV como Guiomar, de Em Família, Jessika promete ser um sucesso de vendas na edição de aniversário da revista.

Jéssika, que tem 23 anos, contou à Contigo! Online que sonhava com um ensaio delicado. “Acabou sendo tudo do jeito que eu imaginava. Tinha pensado em uma coisa mais feminina e conseguimos alcançar esse resultado”, declarou.

As imagens foram feitas na zona sul do Rio de Janeiro, com direito a fotos em ambientes internos e externos. Se ela ficou tímida na hora dos cliques? “Não senti vergonha ao posar. Nas vezes em que me quase me preocupei, tive em mente que equipe era formada por pessoas muito profissionais. Eu me senti muito segura”, reforçou ela.

A atriz, que começou na TV como Norma, de Malhação, também agradeceu a receptividade do público, que a acompanha desde personagens menos maduras.

A revista chega às bancas no dia 13 de agosto. Dê uma espiada no ensaio:

Foto: Autumn Sonnichsen/Playboy

Foto: Autumn Sonnichsen/Playboy