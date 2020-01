Saiba quem foi para a repescagem do ‘Dança dos Famosos 2019’

Foram muitas semanas de muito gingado e notas 10, mas o ‘Dança dos Famosos‘ encerrou de vez sua primeira etapa. Todos os famosos, tanto homens quanto mulheres, realizaram diversas apresentações e as três melhores notas de cada gênero conseguiram uma vaguinha na próxima etapa… mas e o resto? Bem, as piores notas da competição do ‘Domingão do Faustão‘ ainda têm uma chancezinha de voltar à disputa, basta disputar a repescagem. E neste domingo (27) conhecemos o time completo que precisará suar a camisa para voltar ao programa.

O primeiro nome a aparecer na repescagem foi semanas atrás. Luis Lobianco acabou se ausentando na dança do rock por causa de um acidente e ficou sem a nota desta etapa. Ou seja, numericamente ele não tinha mais chance na competição, então foi o primeiro a ser confirmado para a disputa que deve rolar já no próximo domingo.

–

Por outro lado, o time feminino da repescagem vai contar com Regiane Alves, Fernanda Abreu e a atriz Luiza Tomé. Elas não conseguiram chegar perto das notas das demais participantes e agora terão uma nova oportunidade.

Veja também



O programa exibido neste domingo revelou quem seriam os outros dois homens com piores notas, além de Luis Lobianco. Júnior Cigano também teve um problema de saúde e desfalcou o time masculino nessa última etapa, então também garantiu uma vaga automaticamente na repescagem. Com apenas cinco apresentações, a pior nota acabou sendo a de Bruno Montaleone, que também terá mais uma chance na próxima semana.

Os demais participantes seguem no ‘Dança dos Famosos’ e devem se apresentar daqui duas semanas, já na etapa final da competição.