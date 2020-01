Saiba quem é Pedro Carvalho, o boleiro bonitão de ‘A Dona do Pedaço’

View this post on Instagram

Terminámos de gravar agr, mas ainda vamos a tempo de assistir ao capítulo de hj de ‘A Dona do Pedaço’. O ‘Abel’ começa hj nas casas de vocês🤞🏻😄💫 gente não me canso de dizer isto, mas depois vces irão entender: me estou divertindo tanto fazendo este personagem!🤣👨🏻‍🍳 #noveladas9 #adonadopedaço #walcyrcarrasco #amoramautner #redeglobo