Sabrina Sato também estará na Netflix, em uma série sobre ZUMBIS

O destaque da vez não é para a pequena Zoe (vestida de coelhinho, por exemplo!), mas para a própria Sabrina Sato. Na última segunda-feira (24), a Netflix anunciou que a apresentadora participará de uma série de zumbis chamada “Reality Z”, baseada na minissérie “Dead Set”, de Charlie Brooker (“Black Mirror”). A novidade foi revelada no último painel da Rio Creative Conference.

Como o nome sugere, a produção será sobre um apocalipse zumbi. Ele atinge os participantes e produtores de um reality show chamado “Olimpo, a Casa dos Deuses”, na noite de eliminação do programa. As filmagens do reality acontecem no Rio de Janeiro e o local se tornará um abrigo para os que buscam por salvação.

A série conta com cinco episódios e será uma mescla de terror, humor e cultura pop. Essa é a primeira parceria da plataforma de streaming com a “Conspiração”, uma das maiores produtoras independentes do Brasil.

A produção faz parte da dedicação da Netflix aos projetos brasileiros. Foi anunciado que 30 séries e filmes brasileiros chegam na plataforma de streaming em 2020.

Através do Instagram, Sabrina postou um vídeo para anunciar a atração: