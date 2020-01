Sabrina Sato recebe homenagem durante ensaio na quadra da Vila Isabel

Só dá ela! Sabrina Sato recebeu uma homenagem durante o último ensaio técnico da escola de samba Vila Isabel, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (07). A apresentadora, que completou 34 anos na ultima quarta-feira (4), ganhou uma festa com direito a bolo e uma mesa repleta de doces.

Depois do Parabéns à Você, ela ainda recebeu o carinho do namorado, João Vicente de Castro. Sabrina é a Rainha da bateria da agremiação.

E a musa tem mais motivos pra comemorar: também no sábado (07) a comemoração de seu aniversário no palco do Programa da Sabrina lhe rendeu o segundo lugar na audiência do horário.

