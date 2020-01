Sabrina Sato passa fim de ano na Jamaica e em Nova York

O ano foi movimentado para Sabrina Sato! Participando os ensaios para o Carnaval – ela é Rainha da Bateria da Unidos de Vila Isabel -, a apresentadora finalizou as gravações do Programa da Sabrina, da Record, organizou uma grande festa para comemorar seu primeiro ano na emissora, e fez as malas! Depois de tanto trabalho, nada melhor do que merecidas férias. Se for em um lugar paradisíaco, melhor ainda! Acompanhada do namorado, o humorista João Vicente De Castro, a presentadora viajou para Jamaica, onde passou o Natal.

Já para o Réveillon, o destino foi outro. Na manhã de quarta-feira (31), o casal esticou as férias em Nova York, onde se hospedaram no The Pierre, pertinho do Central Park.

Pelo Instagram, deu pra perceber que Sabrina curtiu muito! Ela e João andaram de barco, praticaram stand up paddle, mergulho e claro, namoraram muito sob o sol da Jamaica.

Confira as fotos da viagem do casal: