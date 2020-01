Sabrina Sato: “não tenho vergonha de nenhum momento meu”

Sabrina Sato é energia pura! Confira a rápida entrevista que a apresentadora concedeu à ESTILO durante evento da Koleston em São Paulo.

Quais são suas dicas para as mulheres se sentirem poderosas todos os dias?

A gente tem que acreditar. É engraçado, às vezes eu tenho que fazer fotos de moda bem diferentes e acabo me sentindo um pouco esquisita. Quando isso acontece, costumo ficar mentalizando que estou linda e poderosa antes de ir para a frente das câmeras. Outra coisa que funciona muito para mim é tomar um bom banho, aplicar hidratante e perfume com a pele ainda molhada e finalizar com uma boa maquiagem. Não tem erro.

Quais são seus principais cuidados com o cabelo e a pele?

Depois de descolorir ou tingir os fios, o mais importante é seguir todas as instruções do seu cabeleireiro. Eu costumo ir ao salão só uma vez por ano, por falta de tempo, então procuro me cuidar muito sozinha. Aplico óleo no cabelo, deixo os fios secarem ao natural e faço vários coques para conferir mais volume às mechas – tudo isso com música bem alta, adoro!

Você adora mudar os cabelos: foi morena, ruiva, agora está loira, já teve franja… Tem algum visual que você não gosta e se arrepende de ter usado?

Não tenho vergonha de nenhuma foto e acho que todos esses visuais foram importantes para mim. Adoro os brincos de penas, as saias plissadas e meias coloridas do Big Brother até hoje! Tudo depende da época: se você foi feliz usando um determinado cabelo ou roupa, vai ter memórias boas e agradáveis e é isso que importa.

Quando você e o Duda (Nagle) vão casar?

Ah, estou querendo, gente! Faz uma campanha para ele me pedir em casamento, vai! Não é uma boa? (risos)