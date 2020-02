Sabrina Sato fala sobre separação: “Ele entrou com o pé e eu, com a bunda”

Sabrina Sato encarou a separação com otimismo: “Não vou encontrar outro príncipe encantado trancada num quarto de hotel”

Foto: AgNews

Chega de calmaria! A vida amorosa de Sabrina Sato tem andado pra lá de agitada. A rainha de bateria de Vila Isabel foi notícia no último fim de semana ao revelar que o deputado federal Fábio Faria, com quem ela namorava há cerca de um ano e meio, decidiu pôr um ponto final no romance.

Sabrina falou com o jornal O Dia (online), sobre como enfrentou a separação. “Ele entrou com o pé e eu, com a bunda. Não vou encontrar outro príncipe encantado trancada num quarto de hotel. Tive desilusão, mas tenho que tocar a vida. Tem gente passando por situações piores”, teria dito a gata.

Sabrina Sato é clicada com amigo na praia do Leblon, no Rio

Foto: Photo Rio News

E, ao que parece, Sabrina não perdeu tempo após o rompimento e está mesmo tocando a vida. Depois de gravar matérias na São Paulo Fashion Week para o programa Pânico na TV, da RedeTV!, na sexta, dia 28 de janeiro, ela teria sido vista na balada, em uma casa noturna paulistana, trocando muitos carinhos com um gato.

Já na tarde de segunda, 31 de janeiro, a bela foi clicada na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, ao lado de Kiko Gouveia, amigo de Felipe Simão, o namorado de Luana Piovani. Parece que a fila está andando…