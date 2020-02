Sabrina Sato e Fábio Faria confirmam namoro

Sabrina Sato e Fábio Faria começaram

a sair juntos em agosto

Foto: AgNews

Até que enfim! Depois de quase três meses de namoro longe dos holofotes, a musa do Pânico na TV, Sabrina Sato, e o deputado federal Fábio Faria, ex de Adriane Galisteu, resolveram tornar público o romance sem medo de ser feliz! Os pombinhos circularam assumidíssimos e no maior chamego no sábado, 24 de outubro, no Rio, durante o evento de moda e música Oi Fashion Rocks.

Os rumores sobre a paixão da gata e do político começaram a pipocar na imprensa no início de agosto. Mas, discretos, eles sempre evitaram os flashes e as badalações. Na ocasião em que a notícia surgiu, a bela declarou que agora prefere não falar mais sobre sua vida pessoal.

Solteira desde junho, quando terminou o relacionamento com o publicitário Ernani Nunes, a estrela chegou de mãos dadas com seu amor e não escondia a alegria de estar junto do bonitão, que encheu a amada de carinho enquanto assistiam às apresentações de Wanessa, Ja Rule e Grace Jones.

No início do namoro, a bela viajou para Natal (RN) a fim de conhecer a família do rapaz e tornar o romance ainda mais sério. Depois, Sabrina iniciou uma série de reportagens em Brasília (DF), e, assim, pôde ficar ainda mais próxima de Fábio, que também já teve um affaire com Priscila Fantin.