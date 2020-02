Sabrina Sato: de bailarina a cantora?

Sabrina Sato: novidades para 2012

Foto: Divulgação

Sabrina Sato relembra os melhores momentos de sua carreira em 2011 e contas os planos para 2012. Confira.

Vida em Pânico

“Em 2010 fiz matérias voltadas para o social, para animais, diferentemente de 2009, em que estava mais na política. Gosto de me reinventar, não tenho medo de mudança. Aliás, tenho novidades para o Pânico na TV (da RedeTV!) em 2012, mas não posso falar.”

A queridinha

“Convivo com os homens do programa como uma irmã. Estamos juntos há nove anos. Aprendi muito com os meninos, mas tenho mais a aprender, sou grata a todos. Muita gente entrou e saiu do programa, mas eu, Emílio e Bola somos a velha guarda do Pânico.”

Segredo do sucesso

“Não tenho problema em dizer que vim de Penápolis (interior de São Paulo), que participei do BBB (Globo). Se você se aceita, as pessoas te aceitam também.”

Sonhos a realizar

“Não tenho nenhum sonho para realizar… vou sempre concretizando os desejos que surgem. Não gosto de deixar nada pendente!”

Volta ao balé

“Eu quero voltar a dançar! Todo ano me planejo para retornar e não consigo. Quero voltar ao balé clássico, me apresentar num espetáculo… Tenho vários planos para o ano que vem.”

Carnaval 2012

“Depois de trabalhar o ano todo, preciso de férias, né? [risos]. Vou para a minha cidade ficar com a família, depois faço uma viagem com o namorado (o deputado Fábio Faria). Quando voltar penso no Carnaval. Mas não tem nenhuma preparação especial, só os ensaios já ajudam a queimar calorias e modelar o corpo.”

Maternidade

“Tenho muita vontade ser mãe! Mas está nas mãos de Deus e não antecipo nada. Quando vier, estou preparada, sei trocar fraldas, adoro cuidar do filho dos outros, vou me sair bem.”

Maior defeito

“Sou muito avoada e desorganizada! Perco tudo em casa, vou na data errada aos lugares, chego em hora errada, nossa! (risos)”

Cantora?

“Nunca pensei em ser médica, advogada. Respeito muito essas profissões, mas se não fosse para trabalhar na TV, seria cantora. Adoro estar no palco!”